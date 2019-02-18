اللائحة الكاملة لـ6 ولاة و15 عاملا بينهم امرأة واحدة الذين استقبلهم الملك

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد بالإدارتين الترابية والمركزية.

وعلى صعيد الإدارة الترابية، يتعلق الأمر بكل من محمد يعقوبي، واليا جهة الرباط -سلا -القنيطرة وعامل عمالة الرباط، وكذا سعيد حميدوش، واليا لجهة الدار البيضاء- سطات وعامل عمالة الدار البيضاء، فيما عين محمد مهيدية واليا جهة طنجة- تطوان -الحسيمة وعامل عمالة طنجة- أصيلة.

كما استقبل الملك عبد السلام بكرات، الوالي الجديد لجهة العيون- الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، و بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة- تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، وخطيب الهبيل، والي جهة بني ملال- خنيفرة وعامل إقليم بني ملال.

بالإضافة إلى ذلك ضمت اللائحة عبد الحق حمداوي، عامل إقليم بولمان، والمصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، حسن زيتوني، عامل إقليم تنغير، وإبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، وعلي سالم الشكاف، عامل إقليم مديونة، فضلا عن كل من عمر التويمي، عامل عمالة سلا، وهشام المدغري العلوي، عامل عمالة المحمدية.

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كما شملت اللائحة كلا من خديجة بن الشويخ، عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، وعمر تويمي بنجلون، عامل إقليم صفرو، وعبد الله شاطر، عامل إقليم النواصر، والعالمين بو عصام، عامل إقليم العرائش، ولحبيب نادر، عامل إقليم سيدي قاسم، ورشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، ومحمد النشطي، عامل عمالة مقاطعات بن مسيك.

أما في الإدارة المركزية فيتعلق الأمر بكل من حسن مزيرما، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية وخلال هذا الاستقبال أدى الوالي والعمال الجدد القسم بين الملك.

وحضر هذا الاستقبال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.