العساكر ينتفضون.. أسقطوا الحسنية بأكادير ويقتربون من المقدمة

عاد فريق الجيش الملكي بانتصار ثمين من قل مدينة أكادير، بعد أن على مضيفه حسنية أكادير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، بملعب “أدرار” الكبير، برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأنهى الفريقين الجولة الأولى متعادلين بهدف لمثله، وقع اللاعب زهير الشاوش للحسنية في الدقيقة 11، في حين وقع هدف التعادل للجيش الملكي اللاعب عبد المنعم بوطويل.

وقبل انتهاء المقابلة، استطاع اللاعب ابراهيم بزغودي أن يوقع الهدف الثاني في الدقيقة 82، وهو الهدف الذي أسعد الجماهير العسكرية التي تنقلت بعدد مهم لأكادير لمساندة فريقها.

وتعتبر هذه الهزيمة، هي الثانية على التوالي للفريق السوسي، بعد أن انهزم الفريق في المباراة الأخيرة التي جمعته بنهضة بركان برسم الجولة الثانية من منافسات كأس “الكاف”، وقبلها تعادل بطعم الخسارة أمام يوسفية برشيد في ملعب أكادير برسم الدورة 16 من البطولة الوطنية الإحترافية.

وبهذا الانتصار، يقترب فريق الجيش الملكي من المراتب المتقدمة، رافعا رصيد نقاطه إلى 24 نقطة في المركز السادس، في حين استقر رصيد نقاط فريق الحسنية في 26 نقطة، بالمركز الثالث.