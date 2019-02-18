انتحاري يفجر نفسه بالقرب من الجامع الأزهر في القاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فجر انتحاري نفسه، مساء اليوم الإثنين، بالقرب من الجامع الأزهر وسط العاصمة المصرية القاهرة، وسط أنباء عن وقوع إصابات، وفق وسائل إعلام محلية.
ووفق المعلومات الأولية الذي تناقلها الإعلام المحلي، فجر رجلا نفسه أمام مستشفى الحسين الجامعي، بالقرب من الجامع الأزهر، بعد مطاردة قوات الأمن له.
ووقعت عدّة إصابات من بينها عنصر في الأجهزة الأمنية، بعد أن قام مسلح كما بتفجير نفسه في أحد الشوارع بالمنطقة، عند اقتراب قوات الأمن منه، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وقد تم فرض طوق أمني بحثا عن متفجرات قد تكون موجودة في المكان.
ويأتي هذا الانفجار بعد ووقع تفجير محدود بالجيزة يوم الجمعة الماضي، وتلاه استهداف "إرهابي" لحاجز أمني في سيناء أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.
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