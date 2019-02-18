خسارة بيتية لأخاء الناصرة أمام هـ. رمات غان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق أخاء الناصرة مباراته البيتية مساء اليوم، الإثنين، أمام هبوعيل رمات غان بالنتيجة 4-3، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين النصراويين.
وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف للأخاء، حيث افتتح الفريق الخصم باب التسجيل في الدقيقة 21، ثم عاد لتعزيز تفوقه في الدقيقة 28، بعدها أحرز أخاء الناصرة هدفه الأول في الدقيقة 36.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 64 أحرز الفريق الضيف هدفه الثالث، ثم بفارق دقيقتين سجل هدفه الرابع، بعدها عاد أخاء الناصرة لزيارة شباك نظيره بهدف ثان من ضربة جزاء نفذها اللاعب علي خطيب في الدقيقة 76، وفي الدقيقة 89 جاء هدف الأخاء الثالث بواسطة اللاعب إياد خطبا.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق النصراوي عند 26 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيحل أخاء الناصرة في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا يوم الإثنين المقبل.
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