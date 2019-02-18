هـ. أم الفحم يحقق فوزا ثمينا ويبتعد بالصدارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل أم الفحم فوزا ثمينا على مضيفه مكابي تسور شالوم بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن ختام مباريات الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب "كريات آتا"، وسط حضور المئات من المشجعين الفحماويين.



وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، بحيث وصل الفريق الفحماوي إلى فرص تهديفية عديدة إلا أنه لم ينجح في استغلال أي منها.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 أحرز اللاعب محمد محاميد "جنجي" هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح هبوعيل أم الفحم.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 40 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، وقد وسع الفارق عن وصيفه هبوعيل باقة الغربية إلى 8 نقاط.

هذا، وسيستضيف الفريق الفحماوي في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل آسي غلبواع يوم الجمعة المقبل.