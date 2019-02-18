الاحتلال ينفي إطلاق صاروخ من قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أن يكون قد تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وكان ما يسمى "المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف" قد أصدر بيانا يشير إلى إطلاق صاروخ من قطاع غزة، إلا أن مصادر عسكرية قالت إن دوي الانفجار الذي سمع في المنطقة نجم عن عبوة ناسفة أو مفرقعات نارية أطلقها متظاهرون فلسطينيون من قطاع غزة.
وفي هذا السياق قالت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة إن مئات الفلسطينيين يتظاهرون قرب السياج الحدودي شمالي قطاع غزة.
وأضافت أن بعض المتظاهرون يرشقون الحجارة ويحرقون الإطارات ويلقون العبوات الناسفة باتجاه السياج الحدودي، بينما ترد قوات الاحتلال بوسائل تفريق المظاهرات والرصاص الحي.
وكانت قد أكدت مصادر فلسطينية، في وقت سابق من مساء اليوم، إصابة 5 فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص الاحتلال، إضافة إلى إصابات بالغاز المسيل للدموع، وذلك خلال الفعاليات التي يطلق عليها "الإرباك الليلي".
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