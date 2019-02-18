النشرة: توقيف سوريين في مخيم برج الخوخ على خلفية انتهاء صلاحية اقامتهما

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بان "دورية من شبعة المعلومات في ​قوى الامن الداخلي​ أوقفت في مخيم برج الخوخ خراج ابل السقي قضاء ​مرجعيون​ كلا من السوريين ع.خ.أ. وم.خ.أ على خلفية انتهاء صلاحية اقامتهما وتم تسليمهما إلى مخفر قوى الامن في مرجعيون للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

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