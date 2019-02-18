زاسبيكين: أميركا تخرج من معاهدات السلاح وتحاول تأسيس مسارات موازية للأمم المتحدة

أكد السفير الروسي في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبيكين​ أنه "يجب ان يتصرف الجميع في إطار الجمعية الدولية في الملف السوري"، مشيراً الى ان "فكرة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ حول ترحيل المقاتلين الاجانب من ​سوريا​ الى اوطانهم، فإنه بهذا الإطار اذا كان لدى الأميركيين السيطرة على بعضهم يجب ابلاغنا بوضوح عن اسمائهم وهم من اي دول هم".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح زاسبيكين أن "الغرب كان يعتبر أن ​روسيا​ أخطر من ​الإرهاب​، اليوم هناك توجه معين لم يتبلور بعد".

وشدد على أن "روسيا مستعدة لمواجهة الحرب الاميركية، في المجال العسكري يبدو أننا جاهزون وفي ​الاقتصاد​ اعتدنا على العقوبات واقتصادنا يتطور".

ولفت زاسبيكين الى أن "​أميركا​ تخرج من معاهدات ​السلاح​ وتحاول تأسيس مسارات موازية للأمم المتحدة وتفرغ المؤسسات الدولية من صلاحياتها"، معتبراً أن "كل هذا يؤدي الى نوع من الفوضى في العلاقات الدولية والانتقال الى شيء جديد، ولكن هذا سيحدث بعد فترة طويلة".

وأكد أنه "يجب ان نكون جاهزين على كل المستويات والقيادات الروسية تقوم بمجهود".