أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا متقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات حرارة، يتحول الطقس ليلا الى غائم وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وبعض الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١١٠٠متر خلال ساعات الصباح الأولى.
كما توقعت ان يكون طقس الاربعاء غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة تنشط الرياح أحياناَ. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ال ١٣٠٠متر وما فوق. نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١١٠٠متر خلال الليل. أما الخميس فيكون غائم جزئياً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ال ١٣٠٠متر وما فوق. نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١١٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس متقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.