طقس متقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا متقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات حرارة، يتحول ​الطقس​ ليلا الى غائم وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة وبعض ​الثلوج​ على ارتفاع 1200 متر وما فوق. نحذر من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ١١٠٠متر خلال ساعات الصباح الأولى.

كما توقعت ان يكون طقس الاربعاء غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ تنشط الرياح أحياناَ. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ال ١٣٠٠متر وما فوق. نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١١٠٠متر خلال الليل. أما الخميس فيكون غائم جزئياً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ال ١٣٠٠متر وما فوق. نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١١٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.