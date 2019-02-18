حنكش: الزواج المدني هو خطوة بإتجاه دولة مدنية بتحفظ حقوق كل مواطن

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "شبابنا يسافرون 20 دقيقة بالطائرة ليتزوجوا كما يرتاحون". وقال: "هيدا خيارن، انا ما بنصح ولادي إِلَّا بالزواج الكنسي...ولكن الخيار إلن".

ورأى ان "​الزواج المدني​ هو خطوة بإتجاه دولة مدنية بتحفظ حقوق كل مواطن".