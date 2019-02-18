حنكش: الزواج المدني هو خطوة بإتجاه دولة مدنية بتحفظ حقوق كل مواطن

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "شبابنا يسافرون 20 دقيقة بالطائرة ليتزوجوا كما يرتاحون". وقال: "هيدا خيارن، انا ما بنصح ولادي إِلَّا بالزواج الكنسي...ولكن الخيار إلن".
ورأى ان "الزواج المدني هو خطوة بإتجاه دولة مدنية بتحفظ حقوق كل مواطن".
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