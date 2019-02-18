قيومجيان التقى لازاريني وبحث معه في عمل المنظمات الدولية في لبنان

التقى وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​، في زيارة تعارف وتهنئة في مكتبه في الوزارة، وتم البحث في عمل المنظمات الدولية في لبنان ودور ​الدول المانحة​ في دعم الوزارة والتعاون معها في الملفات الانسانية، مركزا على المشاريع الهادفة لدعم المجتمعات المضيفة في لبنان.

وتحدث قيومجيان عن "امكانيات التعاون والمساعدة في وضع استراتيجية اجتماعية تعنى باللبنانيين وبالاخص الفئات الاكثر فقرا وحاجة".

كما استقبل قيومجيان وفد "الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة" لتقديم التهنئة له، وتحدث معهم عن "دور الوزارة ودعمها للمؤسسات المتعاقدة معها، متوقفا عند الاعباء الكبيرة التي باتت تهدد المؤسسات وتعرقل قدرتها على الاستمرار".