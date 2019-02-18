أفاد ​الاعلام الحربي​ بأن حصيلة الانفجارين اللذين وقعا في حي القصور بمدينة إدلب، ارتفع الى 16 قتيلاً و85 جريحا بينهم مسلحين من جنسيات أجنبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الانفجارين اللذين وقعا في حي القصور بإدلب الى 16 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.