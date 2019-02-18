قطع الطريق بالإطارات المشتعلة عند المدينة الرياضية بسبب انقطاع الكهرباء

قطع شبان الطريق بالإطارات المشتعلة عند ​المدينة الرياضية​ على المسلكين الشرقي والغربي وفي محيط ​السفارة الكويتية​، احتجاجا على انقطاع ​التيار الكهربائي​.

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