مساعد البشير يبحث مع مساعد ترامب مسار الحوار بين الخرطوم وواشنطن

بحث مساعد الرئيس ​السودان​ي ​عمر البشير​ فيصل حسن إبراهيم، مع المساعد الخاص للرئيس الأميركي سيريل سارتر، سير المرحلة الثانية من الحوار الأمريكي السوداني.

وأكد فيصل حسن إبراهيم التزام السودان بالحوار مع ​الولايات المتحدة​ في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، لفت المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير مستشاري ​إفريقيا​ في ​مجلس الأمن​ القومي إلى "أنني عقدت لقاء مثمرا وبناء مع مساعد ​رئيس الجمهورية​ السودانية وجئت من أجل مواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح بما يقود إلى إزالة السودان من الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب".

وأوضح أن "السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية، مشيرا إلى أهمية أن تحترم ​الحكومة​ حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم وتطلب في ذات الوقت من الجانب الآخر الالتزام بسلمية المظاهرات"، مؤكداً أنه "مع مزيد من الصبر ستتمكن الحكومة السودانية من إيجاد حل سياسي وأنه لن يتم فرض أي حلول على السودان من الخارج".