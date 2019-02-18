الإندبندنت: مسؤولون أميركيون ناقشوا عزل ترامب من منصبه

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بإن "شاهدين جديدين دعما خلال جلسات استماع سرية عقدها الكونغرس، الدعاوى المثيرة بشأن مناقشة مسؤولين كبار في FBI ووزارة العدل عزل ترامب من منصبه"، مشيرةً إلى أن "عدة وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن اثنين على الأقل من محاميي مكتب التحقيقات الفيدرالية أكدوا هذا الأمر خلال شهادة سرية أمام لجنة من الكونغرس".
كما أشارت إلى أن "جيمس بايكر، أبرز محام للمكتب خلال عهد كومي، قال للجنتي الرقابة والقضاء خلال استجواب سري في شهر أكتوبر إنه أُخبر حينها بوجود خطط لعزل ترامب".
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