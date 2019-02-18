الخارجية السودانية: ملتزمون بحرية التعبير والتجمع

أكدت ​وزارة الخارجية​ السودانية "حرص ​الحكومة​ على الالتزام بالمبادىء الدستورية والقانونية التي تحكم ​حرية التعبير​ والتجمع"، مشيرةً إلى "الشروع في التحقيق بأي تجاوزات تمت في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد".

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