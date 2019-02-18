همداني: لضرورة تعزيز القدرات العسكرية لايران

اكد المرجع الدیني حسین نوري همداني "ضرورة تعزيز القدرات العسكرية للبلاد يوم بعد يوم لسد الطريق امام تغلغل الاعداء كما يتعين على ​القوات​ المسلحة توخي الحذر من الوقوع في كمين العدو".

وشدد على "ضرورة تزوید القوات المسلحة الایرانیة بأحدث ​الاسلحة​ الدفاعیة"، قائلا : "إن ذلك یدخل الخوف والرعب في قلوب اعداء الدین"، مشيراً إلى أن "ما یمیز قواتنا المسلحة عن القوات العسكریة الأخرى یكمن في الایمان والعقيدة"، موضحا ان "هناك العدید من القوى العسكریة في ​العالم​ التي لا تتمتع بالإیمان والبصیرة".

واكد أن "دین ​الإسلام​ وفي مجال تربیة الكوادر یسعى لتدریب قوات ممیزة من حیث الاخلاق والمعنویات والاقتدار، وعلى هذا الاساس ینبغي للقوات المسلحة ان تركز في مجال تدریب وتربیة كوادرها على هذه المقومات الاسلامیة".