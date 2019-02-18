مادورو: عصر إمبراطورية الولايات المتحدة المجنونة قد ولى

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن "عصر الانقلابات والتدخلات الأميركية في شؤون الدول قد ولى، واصفا ​الولايات المتحدة​ بـ "إمبراطورية مجنونة".

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