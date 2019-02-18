مصرع 14 حوثيًا في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ) لقي 14 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح عدد آخر، خلال تدمير تجمعات للمتمردين الحوثيين في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاومة الشعبية في جبهة حجور، دمرت تجمعًا جديدًا للميليشيا على تبة بني شهر، شمال مديرية كشر، مكبدةً الميليشيا خسائر فادحة، أسفر عن مصرع 14 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، وإعطاب طقمين واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر التابعة للميليشيا.

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