وزير "بريكست" البريطاني يلتقي كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (د ب أ)
التقى ستيفان باركلي، الوزير في الحكومة البريطانية المكلف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والمدعي العام البريطاني جوفري كوكس في بروكسل، مساء اليوم الإثنين مع ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا اللقاء في محاولة جديدة لإحداث تحرك في محادثات الخروج المتعثرة.
ولم تصدر تصريحات بعد عن تفاصيل اللقاء.
ويتزايد ضيق الوقت المتاح لتفادي خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاق. وبحسب الخطط الحالية، من المقرر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس المقبل.
وكان البرلمان البريطاني رفض اتفاقا للخروج جرى التفاوض عليه بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والدول السبع والعشرين المتبقية في التكتل.
ويتركز الجدل في الاتفاق على ما يطلق عليه "شبكة الأمان" والخاصة باستمرار فتح الحدود في جزيرة ايرلندا حتى بعد خروج بريطانيا طالما استمرت داخل الاتحاد الجمركي، بينما يتخوف الداعمون المتشددون لبريكست من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ربط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بشكل دائم وإلى تقويض السياسة المستقلة للندن فيما يتعلق بالتجارة.
وكانت ماي أوضحت مؤخرا أنها تعتزم دفع الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تعديلات ملزمة قانونا في اتفاق الخروج، وقد حضر المدعي العام كوكس اللقاء لتقدير الصيغة التي ستكون بها التغييرات في شبكة الأمان ملزمة قانونيا.
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