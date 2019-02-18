ضبط 15 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الاثنين، 15 طن ملح طعام، غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط "ث.ا" 50 عامًا، مقيمة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بإنشاء وإدارة مصنع ملح طعام، مخصص للأغراض الصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمي

وكشفت التحريات أن المصنع يجري فيه إعادة تدوير الملح وطحنه وتعبئته في عبوات جديدة عليها علامات تجارية مقلدة وبيعه للجمهور على أنه من إنتاج شركات شهيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالاشتراك مع لجنة فنية من مفتشي الأغذية، وجرى مداهمة المكان، وضبط 15 طن ملح مجهول المصدر معبأ في عبوات عليها علامات تجارية مقلدة.

جري التحفظ على المضبوطات والمتهمة، وبسؤالها اعترفت بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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