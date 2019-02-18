"واشنطن تايمز": قطر واحة "الإخوان" والتطرف والإرهاب

شادي صلاح الدين (لندن)

منذ نحو نصف قرن، أصبحت قطر واحة صغيرة لجماعة «الإخوان» والعديد من المتطرفين والإرهابيين الأكثر فتكاً في العالم. وفي الستينيات من القرن الماضي، مع حظر جمال عبدالناصر الجماعة الإرهابية في مصر وتضييق الخناق عليها، اضطر الآلاف من محرضي الجماعة وعناصرها وقيادتها إلى الهروب إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية، وفقاً لتقرير صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية.

وأوضحت الصحيفة في تحليل كتبه «ديفيد ريابوي»، أنه منذ ذلك الحين، أصبحت قطر أكثر بؤرة استضافة لعناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية. ومع مرور الوقت، أصبح فكر حركة «الإخوان» هو الأيديولوجية الفعلية لدولة قطر، حيث رحبت عائلة آل ثاني الحاكمة بعناصر الحركة بتمويل ضخم، وتوفير إمكانات الدولة كافة لهم، وإنشاء مؤسسات جديدة تسعى لتلقين آلاف الناس تعليم «الإخوان». وأضافت «منذ إنشاء قناة الجزيرة في عام 1996، لعبت جماعة الإخوان الإرهابية دوراً حاسماً في وضع خريطة القناة، ووضع الخط التحريري لها، ما وفر الدعم القوي للأيديولوجيا الإخوانية للشبكة».

وأوضحت الصحيفة أنه لسنوات عديدة، كان البرنامج الأكثر شعبية في الشبكة هو «الشريعة والحياة» الذي يشارك فيه الداعية المتطرف يوسف القرضاوي، أحد فقهاء «الإخوان». وحتى وإنْ كانت «الجزيرة» تدعي أنها مشروع شرعي، إلا أنها مشروع سلطوي للنظام القطري. كانت مهمتها دوماً دعم قطر و«الإخوان» أثناء مهاجمة مناوئيها في الولايات المتحدة، والتحامل على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال ألبرتو فرنانديز، أحد أعضاء شبكة إذاعة الشرق الأوسط، خلال مؤتمر في واشنطن حول عمليات النفوذ القطرية الأسبوع الماضي «حقيقة وجود مادة متطرفة في الجزيرة أمر مهم. ولكن أكبر مشكلة للجزيرة هي كيفية تعميم وتطبيع روايتها للتطرف، والتي كانت بمثابة نوع من حليب الأم لجميع أنواع الحركات المتطرفة».

وأوضح الكاتب ديفيد ريبوي الذي يتولى منصب نائب رئيس مجموعة الدراسات الأمنية للعمليات الاستراتيجية، أنه بعد عودة ظهور «الإخوان» في «الربيع العربي» -بدعم واضح من قطر- أصبح دعم الجماعة قضية ملحة لنظام الحمدين، مشيراً إلى أنه بالنسبة للإمارة الخليجية الصغيرة لم تكن رعاية «الإخوان» مجرد احتضان لإرهاب عنيف في الأميركتين وأوروبا؛ بل كانت تحرض على الاضطرابات داخلها.

وأشار الكاتب إلى أن إغلاق قناة «الجزيرة» يتصدر مطالب دول المقاطعة من أجل استئناف العلاقات العادية معها، مشدداً على أنه لطالما كانت النخب وصانعو السياسات الأميركية أهدافاً سهلة لعمليات النفوذ القطري، حتى هيلاري كلينتون أسهبت في الثناء على «الجزيرة». وقالت كلينتون في ذلك الوقت للمشرعين في الكونجرس في عام 2011 «سواء أحببتموها أو كرهتموها، فالحقيقة أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة ترتفع في الولايات المتحدة»! وكانت كلينتون قالت للكونجرس في الجلسة نفسها: «نحن في حرب إعلامية، ونحن نخسر هذه الحرب». وفي الواقع، فإن «الجزيرة» هي القناة التي تشن أكثر حرب معلوماتية تأثيراً في العالم، وفق التقرير الذي حذر من النهج الذي تستخدمه القناة للتأثير على مشاهديها، مؤكداً أن القناة تشن حملة عدائية لخدمة مصالح السياسة الخارجية لقطر، والتي تشمل أربعة عناصر رئيسة: أولها تقويض استقرار جيرانها، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ وثانيها الترويج للمتطرفين مثل «الإخوان» في المجتمعات الضعيفة والغربية المفتوحة، وثالثها دعم جماعات إرهابية عنيفة مالياً ودبلوماسياً مثل «حماس» و«القاعدة» و«طالبان»؛ وأخيراً مساعدة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، إيران، في التهرب من العقوبات الأميركية في سعيها لتطوير أسلحة نووية.

وقالت الصحيفة: يتضح تطور «الجزيرة» كعملية معلوماتية من خلال قدرتها على الترويج لرسالتين مختلفتين جداً إلى الجمهور في وقت واحد: في قناة «الجزيرة» العربية، تدفع القناة تجاه مجموعة من نظريات المؤامرة، ومحاولات لإفشال مساعي إصلاحات إيجابية في مجال حقوق الإنسان في مصر والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى. وفي قناة «الجزيرة» الإنجليزية، تقدم القناة نفسها على أنها تقدمية ويسارية، وتحاول استقطاب الشباب في الغرب.

وقال الكاتب ديفيد ريبوي في تحليله، إنه في العام الماضي، بدا الكونجرس أخيراً جاداً بشأن دور الدول الأجنبية في عمليات المعلومات الموجهة إلى المواطنين الأميركيين والمستهلكين في وسائل الإعلام. ويتطلب قانون تصريح الدفاع الوطني لعام 2019 من جميع وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة -بما في ذلك شبكة روسيا اليوم وقناة الجزيرة- الإعلان وتسجيل أنفسها بوضوح كقنوات أجنبية، وتقدم تقريراً إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية كل ستة أشهر عن علاقاتها مع مديريها الأجانب. وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي قناة أجنبية لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية أو تقديم تقريرها إلى الكونجرس.

وأشار إلى أنه بعد انتخابات 2016، حذر «الديمقراطيون» من أن القنوات الروسية وقنوات مثل «روسيا اليوم» و«سبوتنيك» تمثل تهديدات خطيرة للديمقراطية الأميركية، ولكن لأسباب حزبية تجاهلوا إلى حد كبير قناة «الجزيرة» القطرية.

وقال الكاتب إنه إذا كان هؤلاء السياسيون مهتمين فعلاً بمخاطر عمليات الإعلام الأجنبية المعادية التي تمارس تأثيراً لا مبرر له على تصورات وأفكار الجمهور الأميركي، فإنهم سيهبطون بشدة على واقع القناة الناشرة للفكر المتطرف، مؤكداً أن جهود القناة القطرية للإصلاح مزيفة وغير كافية.