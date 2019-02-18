تدني الملاحة البحرية في 3 موانئ قطرية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

تدنت حركة الملاحة البحرية من وإلى ثلاثة موانئ قطرية، خلال ديسمبر الماضي، مع عزوف السفن عن المرور، فحسب تقرير حديث لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، تراجعت الملاحة البحرية التجارية في ثلاثة موانئ قطرية من أصل 6 موانئ، وهي: حمد ومسيعيد والرويس. وعلى أساس سنوي، تراجعت حركة الملاحة البحرية في ميناء مسيعيد بنسبة 13% في ديسمبر الماضي، إلى 147 سفينة مقارنة مع 169 سفينة في الفترة المقابلة من 2017، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.7% نزولاً من 148 سفينة. وهبطت حمولة السفن الراسية في ميناء مسيعيد على أساس سنوي، بنسبة 15.6% في ديسمبر الماضي، إلى 2058 طناً، مقارنة مع 2438 طناً في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017. وقالت وزارة التخطيط التنموي القطرية، إن حمولة سفن ميناء مسيعيد تراجعت كذلك على أساس شهري في ديسمبر الماضي بنسبة 9% مقارنة مع نوفمبر السابق عليه، نزولاً من 2261 طناً. أما ميناء الرويس، فقد تراجعت حركة الملاحة البحرية الوافدة إليه خلال ديسمبر الماضي بنسبة 21.8% على أساس سنوي إلى 197 سفينة.