قرقاش: محاولة قطر شق صف الدول الأربع لن تنجح

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن محاولات قطر شق صف الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) عبر الأخبار الكاذبة لا تنفع، موضحاً معاليه أن تخبط الدوحة مستمر، ومبعثه اليأس وتناقض الآراء. وشدد معاليه على أن الأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة. وقال: إن الدوحة بحاجة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح.

وقال معاليه في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم».

وأضاف معاليه: «وفي هذا السياق يستمر تخبط الدوحة، ولا شك أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع، يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول، وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح».

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