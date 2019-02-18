ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يؤكدان متانة العلاقات الثنائية

أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أن التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية وباكستان سيشهد المزيد من التقدم في المستقبل.

وقال سموه - خلال مؤتمر صحفي مقتضب عقده ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في قاعدة "نور خان" الجوية قبيل مغادرة سموه باكستان بعد الزيارة الرسمية التي استمرت يومين بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن باكستان تسير على طريق التنمية والازدهار معرباً عن اعتقاده بأن باكستان ستكون من أكبر الاقتصادات في العالم مع حلول عام 2030 .. وقال "لا يخفى أن الصين ستكون أكبر اقتصاد عالمي في عام 2030 والهند ستكون ثالث اقتصاد عالمي ولا شك أن باكستان ستستفيد من جيرانها مع وجود القيادة الناجحة في باكستان القادرة على وضع باكستان على المسار الصحيح".

ولفت سموه إلى أن باكستان حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 5% في عام 2018 وهذا يدل على قدرتها على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي بسهولة في المستقبل بفضل قدراتها وجهود شعبها مع وجود حلفاء أقوياء.

من جانبه قال رئيس وزراء باكستان "إن وصف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نفسه سفيراً لباكستان في المملكة يعد مصدر فخر لكل باكستاني"..

وأضاف إن هذه العبارة من سمو ولي العهد السعودي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بإشادة كبيرة من الشعب الباكستاني.

وعبر رئيس وزراء باكستان عن إعجابه بشخصية سمو ولي العهد السعودي الذي يحظى بشعبية كبيرة في باكستان مؤكداً أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية تشهد تطوراً ونمواً سريعاً وأن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة ستسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية.