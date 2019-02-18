السعودية: وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء، اليوم الاثنين، وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود.

و نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان الديوان الملكي أنه سيصلى على الأمير الراحل غداً بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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