مقتل 4 من "داعش" وشرطيين عراقيين في هجوم جنوب الموصل

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الاثنين، مقتل أربعة من عناصر داعش وشرطيين اثنين في هجوم شنه عناصر التنظيم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية بإحدى القرى الواقعة جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال المصدر إن"عناصر داعش شنوا اليوم هجوماً على نقطة تفتيش للشرطة العراقية في قرية كنعوص ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل ما أسفرعن مقتل أربعة من عناصر داعش وشرطيين اثنين".

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطاً لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين.

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