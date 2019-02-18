السعودية تنفى سعى الأمير محمد بن سلمان لشراء نادى مانشستر يونايتد

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نفى تركى الشبانة، وزير الإعلام السعودى، أمس، التقارير الإعلامية عن سعى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، لشراء نادى مانشستر يونايتد الذى ينافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، مشيراً إلى أنه لا يوجد سوى اجتماع مع صندوق الثروةالسعودى بشأن رعاية محتملة.
ووصف «الشبانة» فى حسابه على «تويتر» التقارير التى تفيد بأن الأمير محمد بن سلمان يعتزم شراء النادى بأنها أخبار عارية عن الصحة تماماً.
وأضاف «الشبانة» فى حقيقة الأمر إن النادى
وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية الأحد أن ولى العهد السعودى يسعى لشراء يونايتد، وهو واحد من أكبر أندية كرة القدم من حيث الشعبية، مقابل 3.8 مليار جنيه استرلينى (4.9 مليار دولار).
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