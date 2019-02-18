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السعودية تنفى سعى الأمير محمد بن سلمان لشراء نادى مانشستر يونايتد

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خاص الوفد

نفى تركى الشبانة، وزير الإعلام السعودى، أمس، التقارير الإعلامية عن سعى ولى العهد السعودى، الأمير ، لشراء نادى مانشستر يونايتد الذى ينافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، مشيراً إلى أنه لا يوجد سوى اجتماع مع صندوق الثروة

السعودى بشأن رعاية محتملة.

ووصف «الشبانة» فى حسابه على «تويتر» التقارير التى تفيد بأن الأمير محمد بن سلمان يعتزم شراء النادى بأنها أخبار عارية عن الصحة تماماً.

وأضاف «الشبانة» فى حقيقة الأمر إن النادى

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عقد اجتماعاً مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأى جهة استثمارية ولم تسفر عن أى نتيجة.

‎وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية الأحد أن ولى العهد السعودى يسعى لشراء يونايتد، وهو واحد من أكبر أندية كرة القدم من حيث الشعبية، مقابل 3.8 مليار جنيه استرلينى (4.9 مليار دولار).

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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