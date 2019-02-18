كيم كارداشيان تعتمد الفستان الأجرأ على الإطلاق

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أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ضجة كبيرة بسبب إطلالتها الأخيرة يوم الأحد الفائت.

وقد نشرت كيم صوراً لها مرتدية فستاناً من تصميم Thierry Mugler باللون الأسود، هو من دون شكّ أكثر فستانٍ مكشوف اعتمدته بهذا اللون.

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واللافت أن الفستان البسيط بقماشه تميز بفتحات كثيرة عند منطقة الصدر لدرجة ظهرت وكأنها عارية عند المنطقة العليا.

واختارت كيم مع هذه الإطلالة تسريحة الكعكة العالية مع مكياج أبرز سحنتها السمراء.