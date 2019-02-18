كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النمسا: اجتماع بروكسل يوافق على حرية كل دولة في التعامل مع مقاتلي "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، إن اجتماع مجلس الشئون الخارجية الأوروبية يوافق، اليوم، في اجتماعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، على حق كل دولة أوروبية في اتخاذ قرارها بشأن تسلم مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي المقبوض عليهم في سوريا.



جاء ذلك في ختام لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس الشئون الخارجية الأوروبية وذلك بحسب بيان، اليوم الاثنين، لوزارة الخارجية النمساوية.



وكانت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للدول الأوروبية لتسلم 800 مقاتل أجنبي من أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابي، قد سيطرت على أجواء الاجتماع بسبب التخوف الأوروبي من محاكمة الإرهابيين على أراضيها.