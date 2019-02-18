كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: اتهام 15 شخصا بالانتماء لتنظيم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، اليوم الإثنين، ثلاثة قرارات اتهامية بحق 15 شخصاً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح والقتل ومحاولة القتل.

واتهم القاضي صوان، في القرار الأول، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، السوري محمد عبدالله الحسين، وثلاثة من رفاقه بجرم الانتماء إلى "جبهة النصرة" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري.

وفي القرار الثاني اتهم القاضي صوان، السوري عبد الوهاب حسين عبد الفتاح، وثلاثة من رفاقه بجرم الانتماء إلى "جبهة النصرة" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي.

واتهم القاضي صوان في القرار الثالث "الفلسطيني جمال حسن سليمان، وستة من رفاقه بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، والقتل ومحاولة القتل في مخيم المية ومية(جنوب لبنان)".

وأحال القاضي صوان "المتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة".