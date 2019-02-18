كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبل طارق: ندين تصرفات البحرية الإسبانية المتهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت سلطات جبل طارق التابعة إداريا لبريطانيا تصرفات سفينة حربية إسبانية في مضيق طارق، ووصفتها بـ "المتهورة والطفولية".

وجاء في بيان لرئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو بهذا الصدد أن "أي أحد يثق بالنظام القانوني الدولي المبني على القواعد، سيكون مصدوما إزاء التصرفات المتهورة للسفينة الحربية الإسبانية".

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وأضاف: "هذه التصرفات الطفولية غير مناسبة بغض النظر عما إذا كانت خطأ أو بتوجيه من الإدارة".

وأكد أن "سكان جبل طارق لن يتسامحوا مع الاعتداءات الآن أو بعد 29 مارس"، وذلك في إشارة إلى الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن سفينة "تورنادو" الحربية الإسبانية دخلت المياه الإقليمية لجبل طارق التابع لبريطانيا، وطالبت 3 سفن تجارية بمغادرة مراسيها، لكن البحرية البريطانية تدخلت وصدت السفينة الإسبانية.