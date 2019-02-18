كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال أمريكيين مسلحين في هايتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام في هاتي باعتقال مجموعة من الأجانب، بينهم مواطنون أمريكيون، وبحوزتهم أسلحة رشاشة.

وذكرت صحيفة "لو نوفيليست" المحلية، أن الشرطة اعتقلت 7 أجانب ومواطن من هايتي ليلة الأحد الماضي، وصادرت منهم بنادق رشاشة ومسدسات وطائرات مسيرة صغيرة وهواتف فضائية.

وأفادت تقارير إعلامية الأخرى بأن بعض المعتقلين أمريكيون، بالإضافة إلى صربي.

جدير بالذكر أن هايتي تشهد منذ 7 فبراير الجاري احتجاجات عارمة ضد الرئيس جوفينيل مويزي، وقد أسفرت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى.