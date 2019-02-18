مرشحة في مجلس الأمة الكويتي: أولوياتي هي تمكين المرأة في كافة القطاعات

وأضافت في تصريحات خاصة لها، أنها ستسعى إلى تمكين المرأة الكويتية في كافة القطاعات، السياسية والاقتصادية والصحية، وكذلك عمليات الاستثمار الأجنبي، وأن يكون لها نصيبها من الصندوق الكويتي للتنمية، كما أنها ستتعاون مع أعضاء المجلس بقدر المستطاع خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية.

قالت مرشحة الدائرة الثالثة بالانتخابات التكميلية في الكويت، ريم العيدان، إنها ستسعى إلى تفعيل القوانين، واستحداث أخرى لكونها لم تعد مناسبة.

وأشارت إلى أن القضية الإسكانية من أهم القضايا المطروحة حاليا، وأنها ستعمل على توفير السكن الملائم لكل أبناء الكويت، بما يساعد على عمليات التطوير والبناء.

وأوضحت أنها ستولي أهمية لبعض القطاعات، خاصة قطاع الصحة من خلال قوانين تشريعية جديدة، وفتح المجال للمستشفيات العالمية للتواجد في الكويت، وتقديم خدمات وخبرات عالمية.

وشددت على ضرورة تغيير المناهج التعليمية، لكونها لم تعد تتناسب مع طبيعة التقدم وعقلية الطلبة، وأن هناك العديد من الحلول العلمية من الممكن أن تدخل على المنهج العلمي خاصة في ظل التطور التكنولوجي الكبير.

واستطردت أن الأزمات التي تعاني منها المنطقة تدفع نحو ضرورة توسعة نطاق التعاون، وأن ذلك ينعكس بشكل كبير على قوة الكويت.