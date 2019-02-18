كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث يمني: اتفاق إعادة الانتشار بالحديدة أفقد الأمم المتحدة هيبتها ومصداقيتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وضاح الجليل، الباحث السياسي اليمني، إن الأمم المتحدة فقدت هيبتها ومصداقيتها حيث لم ينفذ أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم سوى بند وقف اطلاق النار، جاء ذلك بعد اعلان الأمم المتحدة عن التوصل لاتفاق حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار بمدينة الحديدة اليمنية. كما تم وضعُ خطوط عريضة لتنفيذ المرحلة الثانية، وآلية المراقبة والتنفيذ للفترة المقبلة.

وأضاف الجليل خلال مداخلته مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر الفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن الجانب الحوثي استغل اتفاق إعادة الانتشار بالحديدة لإهدار الوقت، لافتًا إلى أن الجانب الحوثي مستمرًا في اجراءاته ومواقفه العبثية.

وأشار الباحث السياسي اليمني إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى أخذ ضمانات من جماعات الحوثي، موضحًا أنهم لم يقدموا أي تنازلات حقيقية وستتخذ من هذه الاتفاقات فرصة لاستمرار المسرحية الهزلية كما تم في ميناء الحديدة.