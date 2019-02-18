كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زياد عقل يكشف خطة خداع التيارات الإسلامية وتأثيرها في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور زياد عقل، خبير الشئون الليبية بمركز الأهرام للراسات السياسية والاستراتيجية، خطة خداع التيارات الإسلامية وتأثرها في ليبيا، لافتًا إلى أن ليبيا شهدت ظهور تيار إسلامي مفاجئ عقب اندلاع أزمة الدولة الشقيقة.

وأضاف "عقل" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد، مساء الإثنين أن التيار الإسلامي في ليبيا كان المرشح الأكثر حظًا مثل مصر وتونس ولكنه ليس بالضرورة الأنسب، موضحًا أنه كان أكثر تيار سياسي موجود في ذلك الوقت قادر أن يقوم بتحالفات دولية، ويجد مصادر لتمويله وترسيخه على لأرض.

ونوه إلى أن ليبيا شهدت أيضا ظهور تيارات راديكالية عن مصر وتونس، متابعًا: "اختلاف بنية الدولة الليبية عن مثيلاتها في دول أخرى خلقت سطوة جغرافية للتيار الإسلامي على بعض المدن".

وأوضح أن التيار الإسلامي الليبي لم يستطع تنفيذ وعوده فيما يتعلق بحياة المواطن الليبي اليومية، وخلق حالة من الاستقطاب الشديد داخل المجتمع الليبي، مؤكدًا أنه لم يكن لديه رؤية مؤسسية؛ لأنه مبني على الشعارات ولم يستطع تنفيذ شيء على أرض الواقع.