قرر السويسري لوسيان فافر، مدرب فريق بروسيا دورتموند الألماني، الإبقاء على الدولي المغربي أشرف حكيمي في بنك الإحتياك، وعدم الزج به كأساسي في المباراة التي ستجمع الفريق، بعد قليل، بمضيفه نورمبورغ، ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز.
وتعتبر هذه المباراة، هي الأولى منذ فترة طويلة التي يدخل فيها اللاعب المغربي المباراة احتياطيا، بعد أن كسب رسميته منذ أول ظهور له هذا الموسم مع الفريق الأصفر.
وتلقى حكيمي انتقادات لاذعة، من قبل أنصار الفريق، بالإضافة إلى عدد من النجوم السابقين، بسبب أداءه المتواضع في المباراة الأخيرة أمام توتنهام الإنجليزي، في منافسات عصبة الأبطال الأوروبية.
ولم يُعرف فيما إن كان قرار المدرب السويسري، راجع إلى رغبة منه في إراحته من تعب وضغط المباريات، أم أنه “عقاب” له بعد الأخطاء التي ارتكبها في المباراة السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعب أم عقاب من المدرب؟ .. أشرف حكيمي يعود لمقاعد البدلاء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.