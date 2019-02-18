تعب أم عقاب من المدرب؟ .. أشرف حكيمي يعود لمقاعد البدلاء!

قرر السويسري لوسيان فافر، مدرب فريق بروسيا دورتموند الألماني، الإبقاء على الدولي المغربي أشرف حكيمي في بنك الإحتياك، وعدم الزج به كأساسي في المباراة التي ستجمع الفريق، بعد قليل، بمضيفه نورمبورغ، ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز.

وتعتبر هذه المباراة، هي الأولى منذ فترة طويلة التي يدخل فيها اللاعب المغربي المباراة احتياطيا، بعد أن كسب رسميته منذ أول ظهور له هذا الموسم مع الفريق الأصفر.

وتلقى حكيمي انتقادات لاذعة، من قبل أنصار الفريق، بالإضافة إلى عدد من النجوم السابقين، بسبب أداءه المتواضع في المباراة الأخيرة أمام توتنهام الإنجليزي، في منافسات عصبة الأبطال الأوروبية.

ولم يُعرف فيما إن كان قرار المدرب السويسري، راجع إلى رغبة منه في إراحته من تعب وضغط المباريات، أم أنه “عقاب” له بعد الأخطاء التي ارتكبها في المباراة السابقة.