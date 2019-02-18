كابيلو: ” يوفنتوس المرشح الأقوى للتتويج بدوري الأبطال وميسي هو العبقري الوحيد في كرة القدم”

اعتبر الإيطالي فابيو كابيلو، المدرب السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يعتبر هو المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي راكمها في الأدوار المتقدمة، خلال الدورات الأخيرة من المنافسة.

ففي حوار له مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الإثنين، قال المدرب السابق للمنتخب الإيطالي إن “تواجد أسماء مجربة داخل يوفنتوس هذا الموسم، لعبوا أدوار متقدمة في النسخ الماضة ووصلوا إلى غاية المباراة النهائية، بالإضافة إلى لاعبين آخرين نجوم، على غرار كريستيانو رونالدو، يجعل من النادي هو المرشح الأول للتتويج باللقب هذا الموسم”.

وفي الوقت الذي أشاد به كابيلو بالثنائي كريتسانو رونالدو، وأنطوان غريزمان، اللذان سيتقابلان في دور ثمن نهائي عصبة الأبطال، يشدد كابيلو على أن ميسي ” يعتبر هو العبقري الوحيد في كرة القدم العالمية، لكنه غير قادر على التتويج بكأس العالم لوحده”.

وسيحل يوفنتوس، بعد غد الأربعاء، ضيفا ثقيلا على أتليتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب ثمن نهائي “الشامبيونسليغ”، في واحدة من أقوى نزالات هذا الدور.