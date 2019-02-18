فلة والدراجي وآخرون.. مشاهير الجزائر يرفضون العهدة الخامسة لبوتفليقة -فيديو

عبر مشاهير جزائريون عن رفضهم لمواصلة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، حكم الجزائر في فترة رئاسية جديدة تحت شعار “لا للعهدة الخامسة”. وشارك المشاهير الجزائريون، منشورات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، تعبر عن رفضهم التام لعهدة خامسة لصالح بوتفليقة، من أبرزهم فلة الجزائرية، وحفيظ الدراجي.

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