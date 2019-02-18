غزة: إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم 5 إصابات بالرصاص الحي لجنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شرقي مدينة غزة، خلال فعاليات "الإرباك الليلي".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 5 فلسطينيين، بينهم طفل، أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال على المشاركين في الفعالية، في حين أصيب آخرون بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل عشوائي صوب المتظاهرين، كما نفّذوا عمليات قنص.

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وكانت فعاليات "الإرباك الليلي" قد عادت، الأسبوع الماضي، بعد تجميدها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقب تنصل الاحتلال من الالتزامات التي تم التوافق عليها بهدف تخفيف الحصار عن القطاع برعاية مصرية وقطرية وأممية.

وتشمل فعاليات "الإرباك الليلي" إشعال الإطارات التالفة، إضافة إلى تشغيل أغانٍ ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج الأمني.

وتهدف الوحدة من خلال عملها الليلي إلى إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود لاستنزافهم وإرباكهم، بحسب القائمين عليها.