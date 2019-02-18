انت الان تتابع تفاصيل خبر نتنياهو يكشف عن تنسيق أمني مع الإمارات ولبنان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 09:48 مساءً - قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن أجهزة الأمن في دولة الاحتلال أحبطت تفجير طائرة كانت في رحلة بين العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة سيدني الأسترالية.

وأضاف نتنياهو بحسب ما نقلت القناة "13" العبرية عنه، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الإسرائيلية أحبطت 40 هجوماً إرهابياً لتنظيم "داعش" العام الماضي.

وكان وزير الداخلية اللبناني السابق، نهاد المشنوق، كشف في أغسطس 2017، عن تورط 4 لبنانيين في محاولة تفجير طائرة ركاب إماراتية كانت في طريقها من أستراليا إلى الإمارات.

وذكر المشنوق حينها أن إحباط الهجوم الانتحاري المفترض كان بالتنسيق بين شعبة المعلومات في إدارة قوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة في أستراليا، مشيراً إلى أن 400 راكب كانوا على متن هذه الطائرة بينهم 120 لبنانياً.

Advertisements

ويعكس كلام نتنياهو وجود تنسيق أمني رباعي مشترك بين الإمارات و"إسرائيل" ولبنان وأستراليا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مثل هذا التعاون اللافت بين دولة الاحتلال ودولة عربية.

وفي سياق متصل، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "معظم الدول العربية لم تعد تنظر إلينا كعدو وتطورت علاقتنا بشكل كبير معها مؤخراً"، موضحاً: "كان اهتمامنا في مؤتمر وارسو منصباً على خطر إيران، واتفق العرب الحاضرون معنا في ذلك".

وعقد الأسبوع الماضي مؤتمر "وارسو" لمواجهة التحديات الإيرانية في الشرق الأوسط، بمشاركة عربية ودولية لافتة.

وظهر عدد من الوزراء العرب على طاولة واحدة إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في المؤتمر الذي قاطعته السلطة الفلسطينية.