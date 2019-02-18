انت الان تتابع تفاصيل خبر في سابقة أولى.. امرأة رئيسة لبرلمان كردستان العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 09:48 مساءً - انتخب برلمان إقليم كردستان العراق، الاثنين، فالا فريد رئيسة "مؤقتة" له، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء عمل هذا البرلمان عام 1992.

وحصلت فالا فريد، التي تنتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، على 64 صوتاً، في حين حصل منافسها مرشح حركة الجيل الجديد، سيبان سالم، على 8 أصوات، حيث حضر الجلسة 72 نائباً من أصل 111.

وقاطع حزب الاتحاد تلك الجلسة لخلافات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزبان الحاكمان) حالت دون توقيعهما الاتفاق الثنائي حول الرئاسات الثلاث بالإقليم.

هذا ويشترط الاتحاد الوطني معالجة قضايا تقاسم السلطات والمناصب في الإقليم والحكومة الاتحادية، وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، وتعيين محافظ جديد لها، كرُزمة واحدة قبل التوقيع على مشروع الاتفاق الثنائي المشترك مع الحزب الديمقراطي.

وأوضح رئيس كتلة الديمقراطي في البرلمان، هيمن هورامي، خلال الجلسة، أن كتلته قدمت بشكل مؤقت المرشحة فالا فريد للمنصب، وفي حال التوصل مع حزب الاتحاد على اتفاق فسيتم سحب المرشحة، وانتخاب مرشح للاتحاد بدلاً منها لأن المنصب من نصيب الأخير وفق الاتفاق المبدئي.

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وتسلمت هيئة رئاسة البرلمان الجديدة مهامها، ودعت فالا فريد في كلمة لها الكتل إلى تقديم مرشحيها للجان البرلمان، بحسب وكالة الأناضول.

وفي انتخابات 30 سبتمبر الماضي، تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم، بحصوله على 45 مقعداً من أصل 111، والاتحاد الوطني الكردستاني، وهو شريك حزب بارزاني في إدارة الإقليم، على 21 مقعداً في المركز الثاني.

بدوره أعلن لطيف شيخ عمر، المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني، في مؤتمر صحفي في السليمانية، أنهم لن يشاركوا في الجلسات البرلمانية والمحادثات الحكومية حتى معالجة قضية محافظ كركوك.

ويجتمع أعضاء الحزبين الكرديين؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني، في قائمة واحدة (التآخي) في مجلس محافظة كركوك، تشكل الأغلبية.

وتملك قائمة التآخي 26 عضواً في مجلس محافظة كركوك، مقابل 9 أعضاء تركمان، و6 أعضاء عرب من مجموع 41 عضواً.

ولم يحضر أعضاء الديمقراطي الكردستاني اجتماعات مجلس المحافظة منذ أكتوبر 2017، حينما فرضت قوات الحكومة الاتحادية، سيطرتها على مدينة كركوك، مركز المحافظة، في أعقاب استفتاء انفصال الإقليم.