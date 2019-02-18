شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 14 عنصرًا حوثيًا في مديرية كشر بمحافظة حجة اليمينة والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت مصادر ميدانية لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاومة الشعبية في جبهة حجور، دمرت تجمعًا جديدًا للمليشيا على تبة بني شهر، شمال مديرية كشر، مكبدةً المليشيا خسائر فادحة، أسفر عن مصرع 14 عنصرًا من مليشيا الحوثي، وإعطاب طقمين واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر التابعة للمليشيا.
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