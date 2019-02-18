طهران: لا قوات وقواعد عسكرية لنا في سوريا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، الاثنين، أنه لا قوات وقواعد عسكرية ايرانية في سوريا.
وقال قاسمي، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي رداً على سؤال بشأن مزاعم بوقوع اشتباك بين القوات الايرانية والروسية في قرية سورية بحسب وكالة "فارس"، ان "اختلاق مثل هذه الشائعات يأتي بسبب الامتعاض ازاء مسار استانا".
وأضاف: إنه لم ترد أية معلومات حول صحة مثل هذه الأخبار وإننا أكدنا مرات عديدة على عدم وجود قوات وقواعد عسكرية ايرانية في سوريا بل هناك قوات استشارية.
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