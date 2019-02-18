محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من المجالات؛ بما يعزز الشراكات الحيوية بينهما، ويخدم مصالحهما المشتركة.
كما جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث في وقت سابق الإثنين مع وفد من نواب المجلس الوطني الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد الوفد الفرنسي برئاسة جان جاك بريدي رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات الفرنسية في المجلس الإثنين بقصر البحر.
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