رئيسة وزراء بنجلاديش: علاقاتنا مع الإمارات تاريخية متميزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنجلاديش، الإثنين، إن بلادها ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة حرصها على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يجسد طموحات البلدين وشعبيهما.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الإثنين في قصر البحر، رئيسة وزراء بنجلاديش حيث رحب بها، وتطلع الجانبان إلى أن تسهم الزيارة في دفع علاقات التعاون المشترك إلى آفاق أوسع وأرحب بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

كما بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية، إضافة إلى دعم الشراكات بين المؤسسات المختلفة في البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأعرب الجانبان حرصهما على تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تسعى إلى ترسيخ قاعدة علاقاتها مع الدول الصديقة القائمة على أسس التفاهم والاحترام والتعاون المشترك لخدمة المصالح المتبادلة، وتحقيق كل ما فيه خير الشعوب وازدهارها وتنميتها واستقرارها.

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من جانبها، أعربت الشيخة حسينة عن سعادتها بزيارة الإمارات، وقالت إن بلادها ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع الإمارات، ونحرص على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.





واستحضر الجانبان الزيارات الأولى التي تمت بين قيادتي البلدين، حيث قام الراحل نجيب الرحمن مؤسس دولة بنجلاديش بزيارة إلى الإمارات عام 1974، فيما زار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بنجلاديش عام 1984.

وقدمت الشيخة حسينة واجد صورة تذكارية تجمع والدها مع الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تعود إلى عام 1974.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما المشترك على تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين، خاصة في القطاعات التي تدعم مقومات التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار لشعبيهما.