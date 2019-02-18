الان تتابع مصرع 14 مسلحا من ميليشيا الحوثي في حجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لقى 14 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح عدد آخر، خلال تدمير تجمعات للمتمردين الحوثيين في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاومة الشعبية في جبهة حجور، دمرت تجمعًا جديدًا للمليشيا على تبة بني شهر، شمال مديرية كشر، مكبدةً المليشيا خسائر فادحة، أسفر عن مصرع 14 عنصرًا من مليشيا الحوثي، وإعطاب طقمين واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر التابعة للمليشيا.

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