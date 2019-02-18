شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 14 حوثياً في مديرية كشر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (حجة)

لقى 14 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح عدد آخر، خلال تدمير تجمعات للمتمردين الحوثيين في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاومة الشعبية في جبهة حجور، دمرت اليوم (الاثنين) تجمعًا للميليشيا على تبة بني شهر، شمال مديرية كشر، مما أسفر عن مصرع 14 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، وإعطاب طقمين واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر التابعة للميليشيا.