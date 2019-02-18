شكرا لقرائتكم خبر عن نواب المعارضة الألبانية يستقيلون احتجاجاً على رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تيرانا) ذكرت المعارضة في ألبانيا، اليوم (الاثنين)، أن نوابها سيستقيلون من البرلمان، في تطور جديد في مسار الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء ايدي رامي الذين يتهمونه بالفساد. ذكرت المعارضة في ألبانيا، اليوم (الاثنين)، أن نوابها سيستقيلون من البرلمان، في تطور جديد في مسار الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء ايدي رامي الذين يتهمونه بالفساد. وصرح لولزين باشا زعيم الحزب الديموقراطي المعارض الرئيسي أن نواب الحزب الديموقراطي وكذلك حلفاءه قرروا الاستقالة.



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