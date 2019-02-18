شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان كردستان العراق ينتخب رئيسة مؤقتة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أربيل)

انتخب أعضاء برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم (الاثنين)، رئيسة مؤقتة للمجلس الذي له أهمية كبيرة للاستقرار، وذلك رغم مقاطعة ثاني أكبر الأحزاب الكردية، بسبب خلاف بين القوى السياسية الرئيسية بالإقليم.

وفازت فالا فريد، مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر أحزاب الإقليم، وأول امرأة ترأس برلمان كردستان العراق، بالمنصب بموافقة 68 صوتاً، رغم أن ثاني أكبر أحزاب الإقليم وهو الاتحاد الوطني الكردستاني قاطع التصويت.